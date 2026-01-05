Президент Владимир Зеленский назначил экс-начальника Центра спецопераций А Службы безопасности Украины Евгения Хмару временно исполняющим обязанности главы СБУ.

Об этом говорится в указе президента №19/2026.

Назначение Евгения Хмары и. о. главы СБУ: что известно

Перед публикацией о назначении Евгения Хмары и. о. главы СБУ Владимир Зеленский сообщил, что провел с ним встречу, во время которой они обсудили новые возможности системного развития Службы безопасности Украины, а также специальные операции, которые сейчас готовит Украина.

Он добавил, что очень благодарен Евгению Хмаре и всем воинам-спецназовцам за чрезвычайно весомую боевую работу на протяжении всех лет полномасштабной войны.

– Украина достигает необходимых результатов в своей защите, и все наши воины, которые это обеспечивают, заслуживают наибольшего уважения и благодарности. Опыт украинских спецназовцев и ЦСО А СБУ будем масштабировать, – отметил глава Украинского государства.

Ранее стало известно, что Василий Малюк уходит с поста главы Службы безопасности Украины.