Президент Володимир Зеленський під час зустрічі із Василем Малюком запропонував йому зосередитися на бойовій роботі.

Про це заявив глава держави.

Володимир Зеленський зустрівся із Василем Малюком

Зеленський наголосив, що має бути більше українських асиметричних операцій проти російських окупантів та самої Росії.

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– Має бути більше наших сильних результатів у знищенні ворога. Василь Васильович уміє це найкраще й саме цим продовжить займатись у системі СБУ. Доручив Василю Малюку зробити напрям наших асиметричних операцій найсильнішим у світі, – заявив очільник держави.

Володимир Зеленський та Василь Малюк також обговорили й кандидатури, щоб обрати нового голову СБУ.

У жовтні 2025 року Служба безпеки представила нове покоління морських безекіпажних платформ Sea Baby, що успішно відзначилися у місіях у Чорному морі.

У серпні СБУ затримала майора Повітряних сил ЗСУ, який передавав Росії інформацію про іноземні винищувачі F-16 та Mirage 2000, а також допомагав ворогу готувати удари дронами та ракетами.

Найвизначнішою спецоперацією СБУ у 2025 році стала Павутина, проведена 1 червня. Того дня під прицілом української спецслужби опинилася стратегічна авіація Росії, в результаті якої знищено та пошкоджено 41 літак, що становить близько третини від загального авіапарку.

Тоді голова СБУ Василь Малюк розповів, що Павутина готувалася понад півтора року та охоплювала унікальний симбіоз агентурної роботи й високотехнологічних рішень.

Джерело : Офіс президента

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