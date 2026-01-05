Бывший вице-премьер-министр Канады Христя Фриланд станет советницей президента Украины по экономическому развитию.

Об этом сообщил глава Украинского государства Владимир Зеленский.

Что известно о назначении Христи Фриланд

Владимир Зеленский отметил, что назначил Христю Фриланд советницей по вопросам экономического развития, потому что она профессионально владеет такими вопросами и имеет значительный опыт привлечения инвестиций и проведения экономических трансформаций.

– Сейчас Украине нужно увеличивать внутреннюю устойчивость – ради восстановления Украины, если дипломатия сработает как можно быстрее, и ради укрепления нашей обороны, если из-за промедления партнеров придется дольше работать для окончания войны, – пояснил президент.

Он поблагодарил каждого и каждую, кто готов помогать Украине взаимодействовать с партнерами.

Кто такая Христя Фриланд

Христя Фриланд была впервые избрана в парламент Канады в 2013 году и с тех пор переизбиралась четыре раза.

В начале 2025 года Фриланд была одной из фавориток на выборах главы Либеральной партии после отставки Джастина Трюдо.

Однако она уступила Марку Карни и вошла в его первое правительство. Впоследствии, в сентябре того же года, ушла в отставку, приняв предложение стать спецпредставителем Канады по вопросам восстановления Украины.

В ноябре 2025 года сообщалось, что Христя Фриланд займет пост главы фонда имени Сесила Родса, который предоставляет стипендии на обучение в Оксфорде, с 1 июля 2026 года.

Источник : Офис президента