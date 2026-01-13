Сегодня, 13 января, Верховная Рада проголосовала за отставку вице-премьер-министра, министра цифровой трансформации Украины Михаила Федорова.

Голосование за отставку Михаила Федорова

Так, за отставку министра цифровой трансформации Михаила Федорова проголосовали 270 народных депутатов.

За отставку Михаила Федорова проголосовали: от Слуги Народа – 186 нардепов; Европейская Солидарность не голосовала; от Батькивщины – 16, Платформа За життя та мир – 15, фракция Голоса не голосовала. Партия Відновлення України поддержала 11 голосами, партия За будущее – 13 голосами, а группа Довіра отдала 17 голосов.

Что известно о Михаиле Федорове

Михаил Федоров – украинский IT-предприниматель, основатель digital-агентства. Во время президентской кампании Владимира Зеленского Федоров возглавлял диджитал-направление и выстроил онлайн-коммуникацию и сеть страниц в соцсетях.

С мая 2019 года Федоров стал внештатным советником Зеленского по digital-направлению.

На внеочередных выборах в парламент в 2019 году Федорова избрали нардепом от партии Слуга народа.

29 августа 2019 года Михаила Федорова назначили на должность вице-премьера – министра цифровой трансформации Украины в правительстве Алексея Гончарука. Он стал самым молодым членом Кабмина в истории независимой Украины, возглавив Минцифры в 28 лет.

21 марта 2023 года Верховная Рада назначила Михаила Федорова на должность вице-премьер-министра по инновациям, развитию образования, науки и технологий – министра цифровой трансформации Украины.

Напомним, что ранее президент Владимир Зеленский анонсировал ряд кадровых решений в правительстве. Глава государства предложил главе Минцифры Михаилу Федорову стать новым министром обороны Украины вместо Дениса Шмыгаля.

Впоследствии Зеленский сообщил, что Михаил Федоров представил ему свой план защиты Украины.