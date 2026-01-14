Міністр оборони Михайло Федоров у залі Верховної Ради заявив, що Україна вже стала світовим лідером у безпілотних технологіях, створивши ринок дронів, власний безпілотний флот, ракети, системи радіоелектронної боротьби, боєприпаси та перехоплювачі Шахедів.

Факти ICTV зібрали основні тези промови Михайла Федорова.

Що сказав Федоров у залі парламенту

Він зауважив, що жодна країна світу не була готова до викликів такої масштабної війни. І якби не донати українців, робота волонтерів та благодійних фондів, якби не підтримка західних партнерів — України могло б уже не бути як держави.

За словами Михайла Федорова, сьогодні все ще існує низка проблем, які заважають військовий на фронті зосередитися на захисті країни. Йдеться про паперову роботу, надмірну бюрократію та збої в забезпеченні.

– Я йду на посаду міністра оборони не як міністр, який побудував цифрову державу та створив Дію, а як людина, команда якої з 2022 року багато працювала на війну. Завдяки нашій роботі зʼявилися Старлінки, Армія дронів, Лінія дронів, Брейв1, система мотивації єБали, UNITED24, першу у світі онлайн-платформу для війни Брейв1 Маркет, – наголосив Федоров.

За його словами, на початку повномасштабної війни в Україні було сім компаній, які робили дрони. На сьогодні — це понад 500.

Засоби радіоелектронної боротьби (РЕБ) виготовляли дві компанії, сьогодні — 200. Приватних компаній, які виготовляли ракети, не було зовсім, а на сьогодні їх понад 20. Наземні роботизовані комплекси на початку війни ніхто в Україні не виготовляв, а тепер їх понад 100.

Михайло Федоров розповів, що Україні довелося шукати асиметричні рішення, бо класична війна була для нас занадто дорогою або неможливою.

Тому тепер маємо FPV-дрони замість ПТРК (протитанкових ракетних комплексів) для знищення бронетехніки, дрони замість дефіцитних боєприпасів та артилерії, далекобійні дрони замість американських РСЗВ HIMARS, дрони-перехоплювачі як частина ППО.

– Лише полк Нацполіції Лазар знищив ворожої техніки на $15 млрд. Або наш спільний проєкт з групою СБУ Альфа, завдяки якому знищили понад 300 одиниць ворожої ППО тільки у 2025 році. Лінія дронів знищує кожну четверту ціль на фронті, – наголосив Федоров.

Він зауважив, що основна мета Міноборони за його керівництва: провести армійську реформу, покращити інфраструктуру на передовій, викорінити брехню й корупцію тощо.

Україна перша у світі створила дроново-штурмові полки, один із яких був ударною силою для нещодавньої деокупації Купʼянська.

Втрати ворога

За словами Михайла Федорова, лишу у грудні ворог втратив рекордні 35 тис. військових. Це підтверджені втрати, адже на кожне ураження є відео з дронів.

Технологічні рішення

На сьогодні, сотні технологій зі штучним інтелектом працюють на фронті. Україна прагне повної автономності на полі бою, адже більше роботів — менше втрат.

Одним із перших рішень на посаді міністра оборони стане забезпечення базового рівня укомплектування бригад дронами.

Сьогодні топ-50 підрозділів із 400 загалом забезпечують 70% ударів по ворогу. І можна уявити потенціал Сил оборони, якщо і решта 350 підрозділів зможуть так само ефективно використовувати дрони, наголосив Михайло Федоров.

Вишкіл військових

За словами Федорова, дуже важливо раз і назавжди змінити систему підготовки військовослужбовців.

— Не можна ігнорувати проблему ТЦК. Після комплексного аудиту ми запропонуємо системне рішення, щоб розв’язати накопичені роками проблеми і при цьому зберегти обороноздатність країни, — зауважив міністр.

Найближчим часом у Міноборони та ЗСУ проведуть глибокий аудит, щоб знайти додаткові можливості для покращення фінансового й соціального рівня забезпечення військовослужбовців.

Міжнародна співпраця та антикорупція

За словами Федорова, Міноборони за його керівництва буде поглиблювати роботу з міжнародними партнерами.

Ціль на цей рік — збільшити обсяги міжнародної військової допомоги. І щоб кожна гривня допомоги йшла на результат.

Продовжиться інтеграція партнерів — їх наукового та дослідницького потенціалу — у нашу обороноздатність, наголосив міністр.

– Нам ще треба зробити домашню роботу, щоб створити українську ППО та свій артпостріл із лазерним наведенням. Це дасть змогу артилерії працювати точніше й швидше, – наголосив міністр.

Фундаментом нового Міністерства оборони стане боротьба із корупцією, каже Федоров.