Федоров: В розыске находятся 2 млн украинцев, а в СОЧ — 200 тысяч
Кандидат на должность министра обороны Михаил Федоров в сессионном зале Верховной Рады сообщил, что на сегодня 2 млн украинцев находятся в розыске ТЦК, а еще 200 тысяч – в СОЧ (самовольное оставление части).
Сколько украинцев в СОЧ и розыске
По его словам, в Украине остро стоит проблема ТЦК. Запланирован комплексный аудит, после которого команда Минобороны предложит системные решения, чтобы решить накопившиеся за годы проблемы и одновременно сохранить обороноспособность страны.
– Не хочу быть популистом, хочу быть реалистом. Министерство обороны попадает в мои руки с минус 300 млрд, 2 млн украинцев, которые находятся в розыске, и 200 тыс. в СОЧ, – заявил Михаил Федоров.
Он подчеркнул, что цель Минобороны под его руководством – изменить систему, провести армейскую реформу, искоренить ложь и коррупцию, сделать лидерство и доверие новой культурой.
Также Федоров сообщил, что Украина стала первой в мире страной, которая создала полки штурмовых дронов, один из которых был ударной силой для недавней деоккупации Купянска.