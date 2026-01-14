Кандидат на должность министра обороны Михаил Федоров в сессионном зале Верховной Рады сообщил, что на сегодня 2 млн украинцев находятся в розыске ТЦК, а еще 200 тысяч – в СОЧ (самовольное оставление части).

Сколько украинцев в СОЧ и розыске

По его словам, в Украине остро стоит проблема ТЦК. Запланирован комплексный аудит, после которого команда Минобороны предложит системные решения, чтобы решить накопившиеся за годы проблемы и одновременно сохранить обороноспособность страны.

– Не хочу быть популистом, хочу быть реалистом. Министерство обороны попадает в мои руки с минус 300 млрд, 2 млн украинцев, которые находятся в розыске, и 200 тыс. в СОЧ, – заявил Михаил Федоров.

Он подчеркнул, что цель Минобороны под его руководством – изменить систему, провести армейскую реформу, искоренить ложь и коррупцию, сделать лидерство и доверие новой культурой.

Также Федоров сообщил, что Украина стала первой в мире страной, которая создала полки штурмовых дронов, один из которых был ударной силой для недавней деоккупации Купянска.