Президент Украины Владимир Зеленский и глава Минобороны Михаил Федоров согласовали ряд кадровых решений, в том числе кандидатуру нового заместителя командующего Воздушными силами.

Об этом сообщил глава государства.

Новый заместитель командующего Воздушными силами

Так, Владимир Зеленский заслушал доклад министра обороны Федорова. После согласовали кандидатуру нового заместителя командующего Воздушными силами, который будет отвечать за систему малой противовоздушной обороны.

Новый заместитель будет иметь задачу – трансформировать использование дронов-перехватчиков, работу мобильных огневых групп и других подразделений таким образом, чтобы это было 100-процентно эффективно.

По словам Зеленского, сейчас продолжается аудит поставок оружия и необходимого оборудования в наши подразделения. Каждая боевая бригада должна быть обеспечена необходимым количеством дронов.

– Продолжаем развивать систему технологического контроля за полем боя и реальным уничтожением оккупанта. Задача – запуск инструментов для максимально оперативного анализа каждого удара врага, каждой нашей боевой операции, – подытожил президент Зеленский.

Источник : Офис президента

