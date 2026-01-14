В пятницу, 2 января 2026 года, президент Владимир Зеленский сообщил, что предложил Михаилу Федорову должность министра обороны Украины.

А уже 14 января 2026 года Верховная Рада поддержала назначение Михаила Федорова новым министром обороны.

Федоров работает в украинском правительстве с 2019 года. Что известно о его биографии и карьере – далее в материале.

Кто такой Михаил Федоров: от предпринимателя до члена Кабмина

Михаил Федоров – украинский IT-предприниматель, основатель digital-агентства.

Он родился 21 января 1991 года в городе Васильевка Запорожской области. Образование получал в Запорожском национальном университете на факультете социологии и управления.

Затем Федоров окончил Высшую политическую школу и образовательную школу представителей НАТО в Украине.

Он основал в Запорожье собственное digital-агентство SMMStudio, которое занималось увеличением продаж с помощью рекламы в соцсетях, например, Facebook и Instagram. До 2019 года он был генеральным директором компании.

Кроме того, Федоров был организатором Facebook Marketing Conf и спикером на разных форумах (IT-Forum 2016, iForum 2019, LVIV SMM FORUM).

В 2018 году он занимал должность операционного директора в образовательном проекте для предпринимателей Суперлюди.

Михаил Федоров возглавлял диджитал-направление президентской кампании Владимира Зеленского, выстроил коммуникацию онлайн и сеть страниц в соцсетях.

А после победы Зеленского на выборах Федоров стал внештатным советником президента по digital-направлению (с мая 2019 года).

На внеочередных выборах Верховной Рады в 2019 году Федоров был избран нардепом от партии Слуга народа (№ 6 в избирательном списке).

А 29 августа 2019 года его назначили на должность вице-премьера – министра цифровой трансформации Украины в правительстве Алексея Гончарука. Он стал самым молодым членом Кабмина в истории независимой Украины, возглавив Минцифры в 28 лет.

После назначения Дениса Шмыгаля новым главой правительства в марте 2020 года Федоров был одним из немногих, оставшихся на своем посту.

Во вторник, 21 марта 2023 года, Верховная Рада назначила Михаила Федорова на должность вице-премьер-министра по инновациям, развитию образования, науки и технологий – министра цифровой трансформации Украины.

Согласно данным за февраль 2023 года, в должности вице-премьера он получил зарплату в размере более 61 тыс. грн.

Михаил Федоров женат и воспитывает дочь.

Государство в смартфоне и другие проекты

За время работы в правительстве Федоров запустил ряд проектов в сфере цифровизации.

Своей задачей он считает построить “государство в смартфоне”. Речь идет о том, чтобы перевести максимум документов и государственных услуг онлайн, чтобы убрать бюрократические процедуры, очереди и упростить жизнь для граждан Украины.

В планах правительства было перевести 100% государственных услуг в онлайн-режим уже к 2024 году.

– Согласно плану правительства, к 2024 году граждане должны получить доступ к 100% государственных услуг. Если такая услуга не будет доступна онлайн, значит, ее не будет и в офлайне, – отмечал Федоров.

Вместе со своей командой он запустил ряд сервисов и проектов, в частности:

портал и приложение Дія, позволяющее получать госуслуги онлайн;

специальное правовое и налоговое пространство для IT-компаний Дія.City;

е-Резидентство, предусматривающее возможность для иностранцев получить статус е-резидента и открыть свой бизнес в Украине онлайн;

COVID-сертификаты в смартфоне;

национальную онлайн-платформу для развития цифровой грамотности Дія.Цифровое образование

портал Дія.Бизнес

Дія.Платформа Центров

платформу єДопомога

Кроме того, Михаил Федоров стал инициатором ежегодного форума Diia Summit в сфере информационных технологий.

В 2020 году Федоров вошел в национальный рейтинг 30 до 30 от издания Forbes (в категории Агенты перемен).