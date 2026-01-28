МЗС України оголосило протест послу Угорщини через заяви про вибори
- МЗС України викликало посла Угорщини через заяви про нібито втручання у вибори.
- Київ відкинув звинувачення та закликав Будапешт припинити антиукраїнську риторику.
- Українська сторона заявила про готовність до діалогу та співпраці з Угорщиною.
Міністерство закордонних справ України запросило до себе посла Угорщини Антала Гейзера та висловило йому офіційний протест через заяви керівництва Угорщини про нібито втручання України у парламентські вибори в цій країні.
Про це повідомили у заяві зовнішньополітичного відомства.
МЗС України викликало посла Угорщини
Цей крок став відповіддю на дії Будапешта. 27 січня МЗС Угорщини викликало українського посла, звинувативши Київ у спробах вплинути на результати парламентських виборів на користь опозиційної партії Тиса.
Під час зустрічі українська сторона наголосила угорському дипломату, що категорично не приймає втягування України у внутрішньополітичні процеси Угорщини, оскільки це шкодить розвитку двосторонніх відносин.
Також Київ закликав Будапешт припинити агресивну антиукраїнську риторику, аби не допустити подальшого погіршення взаємин між двома сусідніми державами.
Окремо в МЗС підкреслили, що Україна й надалі відкрита до конструктивного діалогу та розвитку співпраці з Угорщиною.
Водночас українська сторона знову звернула увагу на необхідність розблокування переговорів щодо вступу України до Європейського Союзу.
Що цьому передувало
Перед цим, 26 січня, прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив про нібито атаки з боку України з метою втручання у виборчий процес і доручив викликати українського посла до МЗС у Будапешті.
Минулого тижня президент України Володимир Зеленський під час виступу на Всесвітньому економічному форумі в Давосі зазначив, що “кожен Віктор, який намагається продати європейські інтереси, заслуговує на потиличник”, не уточнивши, кого саме має на увазі.
У відповідь на цю заяву Віктор Орбан сказав, що “кожен отримає те, на що заслуговує”.