Міністерство закордонних справ України запросило до себе посла Угорщини Антала Гейзера та висловило йому офіційний протест через заяви керівництва Угорщини про нібито втручання України у парламентські вибори в цій країні.

Про це повідомили у заяві зовнішньополітичного відомства.

МЗС України викликало посла Угорщини

Цей крок став відповіддю на дії Будапешта. 27 січня МЗС Угорщини викликало українського посла, звинувативши Київ у спробах вплинути на результати парламентських виборів на користь опозиційної партії Тиса.

Зараз дивляться

Під час зустрічі українська сторона наголосила угорському дипломату, що категорично не приймає втягування України у внутрішньополітичні процеси Угорщини, оскільки це шкодить розвитку двосторонніх відносин.

Також Київ закликав Будапешт припинити агресивну антиукраїнську риторику, аби не допустити подальшого погіршення взаємин між двома сусідніми державами.

Окремо в МЗС підкреслили, що Україна й надалі відкрита до конструктивного діалогу та розвитку співпраці з Угорщиною.

Водночас українська сторона знову звернула увагу на необхідність розблокування переговорів щодо вступу України до Європейського Союзу.

Що цьому передувало

Перед цим, 26 січня, прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив про нібито атаки з боку України з метою втручання у виборчий процес і доручив викликати українського посла до МЗС у Будапешті.

Минулого тижня президент України Володимир Зеленський під час виступу на Всесвітньому економічному форумі в Давосі зазначив, що “кожен Віктор, який намагається продати європейські інтереси, заслуговує на потиличник”, не уточнивши, кого саме має на увазі.

У відповідь на цю заяву Віктор Орбан сказав, що “кожен отримає те, на що заслуговує”.

Джерело : МЗС

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.