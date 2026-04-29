Украина готовит новый санкционный пакет против России и Беларуси и готовится получить $100 млн от США на возобновление конфайнмента ЧАЭС.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский во время вечернего обращения.

Что сказал Зеленский в обращении 29 апреля

Украинский лидер подчеркнул, что уровень новых санкций Украины против России уже больше, а наши дроны бьют на все большие дистанции внутри врага.

Он поблагодарил всех задействованных украинских защитников за эту точность.

– Нефтяная отрасль России, военная логистика России, военное производство – все это вполне законные и справедливые направления наших дальнобойных санкций. Важно, что украинские воины применяют нашу силу и в отношении предприятий России, производящих управляемые авиабомбы. Это особая угроза. Все компоненты защиты от этого нужны, – объяснил президент.

Он отметил, что Украина уже фиксирует на части фронта уменьшение количества применения управляемых авиабомб.

Зеленский сообщил, что утвердил новые операции, которые должны принудить Россию к миру через дипломатию.

По его словам, Киев имеет четкие российские документы, свидетельствующие, что Россия считает конкретной угрозой для себя украинскую работу по экспорту оружия и двусторонних договоренностях безопасности, поэтому Москва хочет сорвать доступ Украины к этим новым инвестициям в оборонную отрасль.

Президент рассказал, что за 2026 год и пять обменов Украине удалось вернуть домой 1036 своих граждан.

Также Владимир Зеленский подчеркнул, что подписал еще один новый санкционный пакет, в частности, в отношении субъектов из Беларуси.

Он охарактеризовал это как сигнал партнерам относительно того, на что следует давить, чтобы снизить уровень и интенсивность этой войны.

– У России нет доброй воли, ее нужно принуждать к тем или иным шагам, которые нужны для уменьшения агрессии, и пусть они уже потом это называют своими “жестами доброй воли”. Надо, чтобы Белоруссия не была втянута в войну. Надо, чтобы не было операций против других европейских стран. Надо, чтобы в этой войне России против Украины был мир достойный, – отметил украинский лидер.

