Верховная Рада проголосовала за обновленный состав Кабинета министров Украины. В него вошли Денис Шмыгаль, Татьяна Бережная и другие должностные лица. Главы Минобороны и МИД до сих пор не утверждены.

Об этом стало известно из трансляции заседания Верховной Рады.

Новое правительство Украины: кто в него вошел

Рада поддержала назначение Дениса Шмыгаля на должность первого вице-премьер-министра Украины – министра энергетики Украины.

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Всеволод Ченцов назначен на должность вице-премьер-министра по европейской и евроатлантической интеграции Украины.

Верховная Рада поддержала кандидатуру Виталия Безгина на должность министра по делам общин, территорий и внутренне перемещенных лиц Украины.

Матвей Бедный назначен на должность министра молодежи и спорта Украины.

Кроме того, Рада поддержала ряд других кандидатур:

  • Андрея Бутенко – на должность министра образования и науки Украины;
  • Ивана Выгивского – на должность министра внутренних дел Украины;
  • Тараса Высоцкого – на должность министра аграрной политики и продовольствия Украины;
  • Николая Калашника – на должность министра по восстановлению, инфраструктуре и транспорту Украины;
  • Виталия Кима – на должность министра по делам ветеранов Украины;
  • Александра Кравченко – на должность министра экономики и окружающей среды Украины;
  • Виктора Ляшко – на должность министра здравоохранения Украины;
  • Сергея Марченко – на должность министра финансов Украины;
  • Дениса Маслова – на должность министра юстиции Украины;
  • Дениса Улютина – на должность министра социальной политики, семьи и единства Украины;
  • Татьяну Бережную — на должность вице-премьер-министра Украины по гуманитарной политике — министра культуры Украины;
  • Оксану Ферчук – на должность министра цифровой трансформации Украины.

Недавно президент Владимир Зеленский заявил, что Игорь Клименко рассматривается как один из кандидатов на должность министра обороны, однако документы в Верховную Раду пока не поданы.

По его словам, решение о главах Минобороны и МИД Украины будет принято позже.

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