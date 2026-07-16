Рада проголосовала за обновленный состав Кабмина: кто в него вошел
Верховная Рада проголосовала за обновленный состав Кабинета министров Украины. В него вошли Денис Шмыгаль, Татьяна Бережная и другие должностные лица. Главы Минобороны и МИД до сих пор не утверждены.
Об этом стало известно из трансляции заседания Верховной Рады.
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Рада поддержала назначение Дениса Шмыгаля на должность первого вице-премьер-министра Украины – министра энергетики Украины.
Всеволод Ченцов назначен на должность вице-премьер-министра по европейской и евроатлантической интеграции Украины.
Верховная Рада поддержала кандидатуру Виталия Безгина на должность министра по делам общин, территорий и внутренне перемещенных лиц Украины.
Матвей Бедный назначен на должность министра молодежи и спорта Украины.
Кроме того, Рада поддержала ряд других кандидатур:
- Андрея Бутенко – на должность министра образования и науки Украины;
- Ивана Выгивского – на должность министра внутренних дел Украины;
- Тараса Высоцкого – на должность министра аграрной политики и продовольствия Украины;
- Николая Калашника – на должность министра по восстановлению, инфраструктуре и транспорту Украины;
- Виталия Кима – на должность министра по делам ветеранов Украины;
- Александра Кравченко – на должность министра экономики и окружающей среды Украины;
- Виктора Ляшко – на должность министра здравоохранения Украины;
- Сергея Марченко – на должность министра финансов Украины;
- Дениса Маслова – на должность министра юстиции Украины;
- Дениса Улютина – на должность министра социальной политики, семьи и единства Украины;
- Татьяну Бережную — на должность вице-премьер-министра Украины по гуманитарной политике — министра культуры Украины;
- Оксану Ферчук – на должность министра цифровой трансформации Украины.
Недавно президент Владимир Зеленский заявил, что Игорь Клименко рассматривается как один из кандидатов на должность министра обороны, однако документы в Верховную Раду пока не поданы.
По его словам, решение о главах Минобороны и МИД Украины будет принято позже.