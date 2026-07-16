Министр обороны Михаил Федоров прокомментировал акции протеста, которые проходят в ряде городов Украины из-за его отставки.

Федоров об акциях протеста из-за его отставки

Министр обороны Михаил Федоров заявил, что люди вышли не из-за него лично, а за себя.

— Министр обороны – это квота президента. Мы сегодня видим, что вышел украинский народ. Украинский народ — не за конкретного министра Федорова, народ вышел за себя, — подчеркнул он.

Он добавил, что сегодня уже разговаривал по телефону с Зеленским.

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— Буду я дальше или не буду – сейчас речь не обо мне… Мы должны с президентом обсудить корень проблемы, которую должны решить. Мне не нужна должность министра обороны, чтобы быть министром обороны. Мне нужна эта должность, чтобы победить в войне. В конструкции, где Сырский – главком, я не вижу, как это сделать, – отметил он.

Напомним, утром 16 июля в нескольких городах Украины начались мирные акции протеста против решения президента Владимира Зеленского относительно увольнения министра обороны Михаила Федорова.

Митинги проходят в Киеве, а также в Ивано-Франковске, Виннице, Луцке и Тернополе.

Протестующие призвали не сворачивать реформы в Министерстве обороны.

14 июля Верховная Рада поддержала отставку премьер-министра Юлии Свириденко и всего состава правительства.

А 15 июля Михаил Федоров подтвердил отставку с должности министра обороны и рассказал о главных достижениях его председательства в Минобороны Украины с января 2026 года.

Сегодня, 16 июля, министр обороны также подтвердил конфликт с главнокомандующим Вооруженными Силами Украины Александром Сырским.

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