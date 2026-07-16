Народ вышел не за меня, а за себя: Федоров о митингах из-за его отставки
- Михаил Федоров впервые отреагировал на вспыхнувшие в нескольких городах протесты после сообщений о его отставке.
- После разговора с Зеленским Федоров дал понять, что проблема значительно глубже кадрового решения.
Министр обороны Михаил Федоров прокомментировал акции протеста, которые проходят в ряде городов Украины из-за его отставки.
Федоров об акциях протеста из-за его отставки
Министр обороны Михаил Федоров заявил, что люди вышли не из-за него лично, а за себя.
— Министр обороны – это квота президента. Мы сегодня видим, что вышел украинский народ. Украинский народ — не за конкретного министра Федорова, народ вышел за себя, — подчеркнул он.
Он добавил, что сегодня уже разговаривал по телефону с Зеленским.
— Буду я дальше или не буду – сейчас речь не обо мне… Мы должны с президентом обсудить корень проблемы, которую должны решить. Мне не нужна должность министра обороны, чтобы быть министром обороны. Мне нужна эта должность, чтобы победить в войне. В конструкции, где Сырский – главком, я не вижу, как это сделать, – отметил он.
Напомним, утром 16 июля в нескольких городах Украины начались мирные акции протеста против решения президента Владимира Зеленского относительно увольнения министра обороны Михаила Федорова.
Митинги проходят в Киеве, а также в Ивано-Франковске, Виннице, Луцке и Тернополе.
Протестующие призвали не сворачивать реформы в Министерстве обороны.
14 июля Верховная Рада поддержала отставку премьер-министра Юлии Свириденко и всего состава правительства.
А 15 июля Михаил Федоров подтвердил отставку с должности министра обороны и рассказал о главных достижениях его председательства в Минобороны Украины с января 2026 года.
Сегодня, 16 июля, министр обороны также подтвердил конфликт с главнокомандующим Вооруженными Силами Украины Александром Сырским.