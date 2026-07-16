Верховна Рада проголосувала за оновлений склад Кабінету міністрів України. До нього увійшли Денис Шмигаль, Тетяна Бережна та інші посадовці. Очільники Міноборони та МЗС досі не затверджені.

Про це стало відомо з трансляції засідання Верховної Ради.

Новий уряд України: хто до нього увійшов

Рада підтримала призначення Дениса Шмигаля на посаду першого віцепрем’єр-міністра України – міністра енергетики України.

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Всеволод Ченцов призначений на посаду віцепрем’єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України.

Верховна Рада підтримала кандидатуру Віталія Безгіна на посаду міністра у справах громад, територій та внутрішньо переміщених осіб України.

Матвій Бідний призначений на посаду міністра молоді та спорту України.

Крім цього, Рада підтримала низку інших кандидатур:

Андрія Бутенка – на посаду міністра освіти і науки України;

Івана Вигівського – на посаду міністра внутрішніх справ України;

Тараса Висоцького – на посаду міністра аграрної політики та продовольства України;

Миколу Калашника – на посаду міністра з відновлення, інфраструктури та транспорту України;

Віталія Кіма – на посаду міністра у справах ветеранів України;

Олександра Кравченка – на посаду міністра економіки та довкілля України;

Віктора Ляшка – на посаду міністра охорони здоров’я України;

Сергія Марченка – на посаду міністра фінансів України;

Дениса Маслова – на посаду міністра юстиції України;

Дениса Улютіна – на посаду міністра соціальної політики, сім’ї та єдності України;

Тетяну Бережну — на посаду віцепрем’єр-міністра України з гуманітарної політики – міністра культури України;

Оксану Ферчук – на посаду міністра цифрової трансформації України.

Нещодавно президент Володимир Зеленський заявив, що Ігор Клименко розглядається як один із кандидатів на посаду міністра оборони, проте документи до Верховної Ради поки не подано.

За його словами, рішення про очільників Міноборони та МЗС України ухвалять пізніше.

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