В Киеве в воскресенье, 3 августа, началось ежегодное совещание руководителей зарубежных дипломатических учреждений Украины. Мероприятие продлится до 7 августа и объединит украинских послов для определения ключевых внешнеполитических приоритетов на следующий год.

Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Украины.

Совещание послов сегодня, 3 августа

Первый день совещания начался с посещения дипломатами места российских ударов на столичной Лукьяновке и почтения памяти погибших украинских защитников на майдане Независимости. К мероприятиям также присоединился почетный гость нынешней встречи – вице-премьер-министр, министр иностранных дел Молдовы Михай Попшой.

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И. о. министра иностранных дел Андрей Сибига подчеркнул, что украинские дипломаты должны лично видеть последствия российской агрессии, чтобы еще более эффективно представлять интересы Украины на международной арене.

По его словам, нынешнее совещание послов проходит под лозунгом Восстановление мира и лидерство Украины.

В первый день к участникам обратится президент Владимир Зеленский, который очерчит задачу на новый политический сезон. Также запланированы встречи с председателем Верховной Рады Русланом Стефанчуком и премьер-министром Сергеем Корецким.

Отдельные обсуждения будут посвящены гуманитарным проектам и развитию украинской “мягкой силы” с участием первой леди Елены Зеленской, вопросам энергетической устойчивости, а также европейской интеграции Украины.

Следующие дни работы охватят темы обороны и безопасности, усиления противовоздушной и противоракетной обороны, развития международной коалиции для противодействия баллистическим угрозам, возвращения украинских пленных, усиления санкций против России и привлечения к ответственности виновных в военных преступлениях.

Кроме блока безопасности, участники обсудят развитие экономической дипломатии, модернизацию консульских сервисов, работу Украины в международных организациях, инструменты публичной дипломатии и определят приоритеты работы дипломатической службы на 2027 год.

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