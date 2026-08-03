У Києві в неділю, 3 серпня, розпочалася щорічна нарада керівників закордонних дипломатичних установ України. Захід триватиме до 7 серпня та об’єднає українських послів для визначення ключових зовнішньополітичних пріоритетів на наступний рік.

Про це повідомили в Міністерстві закордонних справ України.

Нарада послів сьогодні, 3 серпня

Перший день наради розпочався з відвідання дипломатами місця російських ударів на столичній Лук’янівці та вшанування пам’яті загиблих українських захисників на майдані Незалежності. До заходів також долучився почесний гість цьогорічної зустрічі – віцепрем’єр-міністр, міністр закордонних справ Молдови Міхай Попшой.

Зараз дивляться

В. о. міністра закордонних справ Андрій Сибіга наголосив, що українські дипломати мають особисто бачити наслідки російської агресії, аби ще ефективніше представляти інтереси України на міжнародній арені.

За його словами, цьогорічна нарада послів проходить під гаслом Відновлення миру і лідерство України.

Упродовж першого дня до учасників звернеться президент Володимир Зеленський, який окреслить завдання на новий політичний сезон. Також заплановані зустрічі з головою Верховної Ради Русланом Стефанчуком та прем’єр-міністром Сергієм Корецьким.

Окремі обговорення будуть присвячені гуманітарним проєктам і розвитку української “м’якої сили” за участю першої леді Олени Зеленської, питанням енергетичної стійкості, а також європейській інтеграції України.

Наступні дні роботи охоплять теми оборони та безпеки, посилення протиповітряної й протиракетної оборони, розвитку міжнародної коаліції для протидії балістичним загрозам, повернення українських полонених, посилення санкцій проти Росії та притягнення до відповідальності винних у воєнних злочинах.

Окрім безпекового блоку, учасники обговорять розвиток економічної дипломатії, модернізацію консульських сервісів, роботу України в міжнародних організаціях, інструменти публічної дипломатії та визначать пріоритети роботи дипломатичної служби на 2027 рік.

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