Оксана Гуляева опровергла заявления о застройке на Рейтарской 8б в Киеве

На месте здания на Рейтарской 8Б никогда не планировалась новая застройка, в планах владельцев – только восстановление фасада и кровли.

Об этом сообщила владелица здания Оксана Гуляева на своей странице в Facebook.

– Ценность здания заключается в его подлинности и расположении в зоне охраны ЮНЕСКО. Для меня это прежде всего служит гарантией, что в этом микрорайоне не предвидится застройка, и здание будет долговременным арендным бизнесом. Никаких разрешений, проектов застройки не существует. Это – плод больной фантазии. Там физически невозможно что-то построить. И этого никто никогда не позволит! Здание историческое, красивое и прочное, и единственное, в чем оно нуждается – это восстановление фасада и кровли, поскольку затекание воды разрушает стены, – заявила она.

По словам Гуляевой, часть здания в настоящее время фактически захвачена неизвестными лицами под фиктивным предлогом – якобы здание находится под арестом как вещественное доказательство, а “сознательные активисты” его охраняют.

– После захвата здания мне предложили продать его за полцены, намекая, что я его потеряла. Или воспользоваться услугами других активистов, – пишет Гуляева. – Я буду действовать исключительно в правовом поле и законно верну контроль над захваченными помещениями. Здание будет восстановлено, и этот бизнес обязательно сохранит свою социальную корпоративную ответственность.

Гуляева утверждает, что арендаторы после захвата здания прекратили с ней общение. Они также третий месяц не платят арендную плату, хотя до конца 2018 года для них продолжают действовать льготные условия.

У меня в здании никогда не было ни художников, ни галерей или детских студий. В 2016 году мы решили дать возможность зародиться арт-кластеру, предоставили владельцу галереи свое помещение для временного размещения его проектов на невероятно льготных условиях. И за это меня теперь “хорошо” благодарят… Я на 100% имею законное право владеть этим объектом. И если вам и дальше начнут рассказывать что-то о сквоте, “вещественном доказательстве” и т.д. – знайте, что это лишь циничная попытка отобрать дом у владелицы, – заявила Гуляева.

Она также опровергла, что к дому имеют отношение Олесь Довгий и Роман Насиров.

Напомним, в середине июля общественные активисты заявили, что берут под контроль дом на улице Рейтарской 8Б, потому что его новый владелец Роман Насиров пытается выселить художественные локации и построить на этом месте новый торговый центр.