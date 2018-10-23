Сайт Факти ICTV та проект ТОП-100 блогерів України проведуть тематичну конференцію 24 жовтня для блогерів, журналістів та громадських діячів.
Факти ICTV підбили підсумки рейтингу ТОП-100 блогерів України 2018 і 24-го жовтня проведуть конференцію та урочисте нагородження кращих блогерів країни. У конференції візьмуть участь блогери зі списку ТОП-100, Народний вибір, провідні журналісти України, політологи, а також преса і медіа-експерти.
Тема конференції Stop fake: як дезінформація впливає на українців.
Початок заходу о 17:00. На учасників чекає дві лекції.
Цифрова партизанщина: інформаційні хвилі зі сторони Росії. Як з ними боротися? Спікер: Михайло Макарук, речник міжнародної волонтерської спільноти InformNapalm.
Блогери VS Класичні медіа. Спікер: Павло Казарін, журналіст, публіцист, ведучий програми Ранок у Великому Місті на ICTV.
Та одна дискусійна панель. Журналістика VS Блогерство: співпраця чи конкуренція.
Спікери:
– Татуся Бо, блогер
– Сергій Смальчук, журналіст, ведучий програми Прорвемось! на ICTV
– Ярина Ключковська, експерт-консультант з комунікаційних стратегій та кризових комунікацій
– Олена Шкарпова, редактор фактчек-проекту VoxCheck
Модератором конференції буде відомий український ведучий програми Свобода слова Вадим Карп’як.
Конференція відбудеться 24 жовтня в Києві, в IQ center (вул. Болсуновських, 13-15) з 17:00 до 21:00.
Заявку на акредитацію можна подати за адресою (заявки приймаються до 23-го жовтня. Кількість місць обмежена) – [email protected]Читайте: Андрій Карпов (Полтава) - найкращий блогер України Віктор Литовченко - найкращий блогер України в категорії Народний вибір ЗМІ під свободою слова розуміють свободу брехні - Богдан Карпенко