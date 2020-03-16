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Факты / Украина / Общество

В Киеве будут штрафовать продавцов без масок

Продавцы в продуктовых магазинах Киева на время карантина должны носить маски или находиться за специальным экраном, сообщил на брифинге начальник главного управления Госпродпотребслужбы в Киеве Олег Рубан.

По его словам, в случае несоблюдения этого требования, нарушителя ждет штраф.
Рубан добавил, что торговым заведениям также запрещено реализовывать товары в открытом виде.

Он отметил, что 70 инспекторов Госпродпотребслужбы будут проверять магазины на соблюдение условий карантина.

А покупателей просит сообщать о нарушениях в контактный центр столицы по телефону 15-51.

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Ранее в КГГА сообщили о введении в Киеве с 17 марта дополнительных противоэпидемических мероприятий и ограничений для предотвращения распространения коронавируса.

Напомним, по состоянию на 16 марта в Украине есть пять подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. Утром еще два случая коронавируса подтвердили в Черновицкой области.

13 марта в Житомирской области одна женщина умерла от коронавируса. В Украине объявлен карантин до 3 апреля.

Источник: Держпродспоживслужба

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