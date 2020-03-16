У Києві штрафуватимуть продавців без масок

Продавці у продуктових магазинах Києва на час карантину повинні носити маски або перебувати за спеціальним екраном, повідомив на брифінгу начальник головного управління Держпродспоживслужби у Києві Олег Рубан.

За його словами, у разі недотримання цієї вимоги, на порушника чекає штраф.

Рубан додав, що торгівельним закладам також заборонено реалізовувати товари у відкритому вигляді.

Він наголосив, що 70 інспекторів Держпродспоживслужб перевірятимуть магазини на дотримання умов карантину.

А покупців просить повідомляти про порушення в контактний центр столиці за номером телефону 15-51.

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Раніше в КМДА повідомили про запровадження у Києві з 17 березня додаткових протиепідемічних заходів та обмежень для запобігання розповсюдження коронавірусу.

Нагадаємо, станом на 16 березня в Україні є п’ять підтверджених випадків захворювання на коронавірус. Вранці ще два випадки коронавірусу підтвердили у Чернівецькій області.

13 березня у Житомирській області одна жінка померла від коронавірусу. В Україні оголошено карантин до 3 квітня.

Джерело: Держпродспоживслужба