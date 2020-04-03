Магазины и банки обязаны выдавать посетителям маски — постановление

Администрации магазинов, банков и аптек обязали на время карантина обеспечить персонал средствами защиты лица и глаз, а посетителей — респираторами или масками.

Это предусмотрено постановлением правительства №255 от 2 апреля.

Согласно документу, такие требования касаются:

предприятий торговли продуктами питания, топливом, деталями для транспортных средств и с/х техники, средствами гигиены, лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения, техническими и другими средствами реабилитации, ветеринарными препаратами, кормами, пестицидами и агрохимикатами, семенами и посадочным материалом, суточным молодняком домашней птицы, средствами связи и телекоммуникаций, в частности мобильными телефонами, смартфонами, планшетами, ноутбуками;

специализированных магазинов операторов связи;

финансовых учреждений, учреждении медицинской практики, субъектов хозяйствования по изготовлению технических и других средств реабилитации, ветеринарной практики, деятельности автозаправочных комплексов, деятельности по продаже, предоставлению в аренду, техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств, деятельности по подключению потребителей к интернету, пополнению счетов мобильной связи, оплаты коммунальных услуг и услуг доступа к интернету, ремонту офисной и компьютерной техники, бытовых изделий и предметов личного потребления, объектов почтовой связи, квалифицированных поставщиков электронных доверительных услуг.

субъектов торговой деятельности и деятельности по предоставлению услуг общественного питания с применением адресной доставки заказов.

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Кроме того, они должны соблюдать соответствующие санитарные и противоэпидемические нормы – пребывание в помещении не более одного посетителя на 10 кв. метров торговой площади.

Эти нормы вступают в силу 6 апреля и будут действовать до конца карантина.

Напомним, Кабинет министров Украины утвердил список дополнительных ограничений на время карантина.