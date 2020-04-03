Магазини і банки зобов’язані видавати відвідувачам маски – постанова

Адміністрації магазинів, банків та аптек зобов’язали на час карантину забезпечити персонал засобами захисту обличчя та очей, а відвідувачів – респіраторами або масками.

Це передбачено постановою уряду №255 від 2 квітня.

Згідно з документом, такі вимоги стосуються:

закладів торгівлі продуктами харчування, пальним, деталями та приладдям для транспортних засобів та с/г техніки, засобами гігієни, лікарськими засобами та виробами медичного призначення, технічними та іншими засобами реабілітації, ветеринарними препаратами, кормами, пестицидами та агрохімікатами, насінням і садивним матеріалом, добовим молодняком свійської птиці, засобами зв’язку та телекомунікацій, зокрема мобільними телефонами, смартфонами, планшетами, ноутбуками;

спеціалізованих магазинів операторів зв’язку;

фінансових установ, закладі медичної практики, суб’єктів господарювання з виготовлення технічних та інших засобів реабілітації, ветеринарної практики, діяльності автозаправних комплексів, діяльності з продажу, надання в оренду, технічного обслуговування та ремонту транспортних засобів, діяльності з підключення споживачів до інтернету, поповнення рахунків мобільного зв’язку, сплати комунальних послуг та послуг доступу до інтернету, ремонту офісної та комп’ютерної техніки, устаткування, побутових виробів і предметів особистого вжитку, об’єктів поштового зв’язку, кваліфікованих надавачів електронних довірчих послуг.

суб’єктів торговельної діяльності та діяльності з надання послуг громадського харчування із застосуванням адресної доставки замовлень.

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Окрім того, вони мають дотримуватися відповідних санітарних та протиепідемічних норм – перебування в приміщенні не більше одного відвідувача на 10 кв. метрів торговельної площі.

Ці норми набувають чинності 6 квітня і діятимуть до кінця карантину.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України затвердив список додаткових обмежень на час карантину.