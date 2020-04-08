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Факты / Украина / Общество

Укрпочта будет бесплатно доставлять пасхи домой: как заказать

С понедельника, 13 апреля, Укрпочта будет доставлять освященные куличи всем желающих.

Заказать бесплатную доставку можно на сайте компании или через контакт-центр 0 800 300 545 до 12 апреля включительно.

Почтальоны или курьеры будут приносить пасхи домой с 13 по 17 апреля. Это зависит от даты заказа и населенного пункта.

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— Имел честь обратиться к предстоятелям ПЦУ митрополиту Епифанию и Украинской греко-католической церкви Святославу за благословением и освящением пасхальных хлебов для всех украинцев, соблюдающих меры карантина и проведет Пасху дома, — рассказал министр инфраструктуры Владислав Криклий.

Ранее Укрпочта открыла доставку пенсий, соцвыплат, лекарств и продуктов из-за карантина в стране.

Фото: Dreamstime

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