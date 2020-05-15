Коммерческое суррогатное материнство в Украине способствует бесконтрольной продаже украинских детей за границу, считает уполномоченный президента по правам ребенка Николай Кулеба.

— Ситуация с младенцами в гостинице, которая получила огласку, еще раз показывает бесправие детей, рожденных суррогатными матерями. Рождение ребенка далеко от матери является неестественным. Таким образом Украина просто становится международным онлайн-магазином с младенцами, — отметил детский омбудсмен.

Также, по его мнению, суррогатное материнство нарушает права ребенка.

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— Еще в 1991 году представители одной из палат парламента Германии заявляли, что суррогатное материнство противоречит правам ребенка, в частности не принимаются во внимание связи между ребенком и матерью, которая его вынашивает. Я категорически против коммерческого суррогатного материнства, это объективизация ребенка и позиционирование его как товара, — подытожил Кулеба.

Напомним, ранее уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова пообещала родителям-иностранцам содействие в вывозе детей, рожденных суррогатными матерями, которые сейчас находятся в киевской гостинице Венеция.

Источник: Микола Кулеба