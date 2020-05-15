Комерційне сурогатне материнство в Україні сприяє безконтрольному продажу українських дітей за кордон, вважає уповноважений президента з прав дитини Микола Кулеба.

– Ситуація з немовлятами в готелі, яка набула розголосу, ще раз показує безправність дітей, народжених сурогатними матерями. Народження дитини далеко від матері є неприроднім. У такий спосіб Україна просто стає міжнародним онлайн-магазином з немовлятами, – наголосив дитячий омбудсмен.

Також, на його думку, сурогатне материнство порушує права дитини.

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– Ще в 1991 році представники однієї з палат парламенту Німеччини заявляли, що сурогатне материнство суперечить правам дитини, зокрема не беруться до уваги зв’язки між дитиною та матір’ю, яка її виношує. Я категорично проти комерційного сурогатного материнства, це об’єктивізація дитини і позиціювання її як товару, – підсумував Кулеба.

Нагадаємо, раніше уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова пообіцяла батькам-іноземцям сприяння у вивезенні дітей, народжених сурогатними матерями, які нині перебувають в київському готелі Венеція.

Джерело: Микола Кулеба