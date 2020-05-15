PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Суспільство

Я категорично проти: Кулеба пропонує заборонити сурогатне материнство в Україні

Комерційне сурогатне материнство в Україні сприяє безконтрольному продажу українських дітей за кордон, вважає уповноважений президента з прав дитини Микола Кулеба.

– Ситуація з немовлятами в готелі, яка набула розголосу, ще раз показує безправність дітей, народжених сурогатними матерями. Народження дитини далеко від матері є неприроднім. У такий спосіб Україна просто стає міжнародним онлайн-магазином з немовлятами, – наголосив дитячий омбудсмен.

Також, на його думку, сурогатне материнство порушує права дитини.

Читайте: Тортури над немовлятами на зйомках Дау. Дегенерація: прокуратура завела справу

– Ще в 1991 році представники однієї з палат парламенту Німеччини заявляли, що сурогатне материнство суперечить правам дитини, зокрема не беруться до уваги зв’язки між дитиною та матір’ю, яка її виношує. Я категорично проти комерційного сурогатного материнства, це об’єктивізація дитини і позиціювання її як товару, – підсумував Кулеба.

Нагадаємо, раніше уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова пообіцяла батькам-іноземцям сприяння у вивезенні дітей, народжених сурогатними матерями, які нині перебувають в київському готелі Венеція.

Джерело: Микола Кулеба

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка