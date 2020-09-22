PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Общество

100% поджог: Шабунин показал заключение экспертов о пожаре в доме

Согласно результатам экспертизы, причина пожара в доме председателя Центра противодействия коррупции Виталия Шабунина — это 100% умышленный поджог.

Об этом активист сообщил в соцсети и показал заключение экспертов.

— Я не имею права разглашать материалы производства нацполиции, поэтому очень прозрачно намекну: к их экспертизе у меня претензий нет, — отметил Шабунин.

Читайте: В Николаеве госпитализировали активиста со сквозными ранением в голову

В документе указано, что злоумышленники использовали интенсификатор процесса горения — легковоспламеняющуюся жидкость (бензин, дизельное топливо или керосин).

По словам борца с коррупцией, исполнителей и заказчиков поджога не нашли, однако сам дом благодаря неравнодушным людям начали восстанавливать.

Підпал будинку Шабуніна

Підпал будинку Шабуніна

Фото: Віталій Шабунін

Поджог дома Шабунина

Родительский дом главы Центра противодействия коррупции Виталия Шабунина неизвестные подожгли в ночь на 23 июля.

Никто не пострадал только потому, что его там не было, а родители успели выбежать.

Полиция открыла дело по статье об умышленном уничтожении или повреждении имущества (ч. 2, ст. 194 ККУ).

Фото: Віталій Шабунін

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка