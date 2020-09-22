Согласно результатам экспертизы, причина пожара в доме председателя Центра противодействия коррупции Виталия Шабунина — это 100% умышленный поджог.

Об этом активист сообщил в соцсети и показал заключение экспертов.

— Я не имею права разглашать материалы производства нацполиции, поэтому очень прозрачно намекну: к их экспертизе у меня претензий нет, — отметил Шабунин.

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В документе указано, что злоумышленники использовали интенсификатор процесса горения — легковоспламеняющуюся жидкость (бензин, дизельное топливо или керосин).

По словам борца с коррупцией, исполнителей и заказчиков поджога не нашли, однако сам дом благодаря неравнодушным людям начали восстанавливать.

Поджог дома Шабунина

Родительский дом главы Центра противодействия коррупции Виталия Шабунина неизвестные подожгли в ночь на 23 июля.

Никто не пострадал только потому, что его там не было, а родители успели выбежать.

Полиция открыла дело по статье об умышленном уничтожении или повреждении имущества (ч. 2, ст. 194 ККУ).

Фото: Віталій Шабунін