Согласно результатам экспертизы, причина пожара в доме председателя Центра противодействия коррупции Виталия Шабунина — это 100% умышленный поджог.
Об этом активист сообщил в соцсети и показал заключение экспертов.
— Я не имею права разглашать материалы производства нацполиции, поэтому очень прозрачно намекну: к их экспертизе у меня претензий нет, — отметил Шабунин.
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В документе указано, что злоумышленники использовали интенсификатор процесса горения — легковоспламеняющуюся жидкость (бензин, дизельное топливо или керосин).
По словам борца с коррупцией, исполнителей и заказчиков поджога не нашли, однако сам дом благодаря неравнодушным людям начали восстанавливать.
Поджог дома Шабунина
Родительский дом главы Центра противодействия коррупции Виталия Шабунина неизвестные подожгли в ночь на 23 июля.
Никто не пострадал только потому, что его там не было, а родители успели выбежать.
Полиция открыла дело по статье об умышленном уничтожении или повреждении имущества (ч. 2, ст. 194 ККУ).
Фото: Віталій Шабунін