Згідно з результатами експертизи, причина пожежі у будинку голови Центру протидії корупції Віталія Шабуніна – це 100% умисний підпал.

Про це активіст повідомив у соцмережі і показав висновок експертів.

– Я не маю права розголошувати матеріали провадження нацполіції, тож дуже прозоро натякну: до їхньої експертизи в мене претензій немає, – наголосив Шабунін.

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У документі вказано, що зловмисники використали інтенсифікатор процесу горіння – легкозаймисту рідину (бензин, дизельне пальне або гас).

За словами борця з корупцією, виконавців та замовників підпалу не знайшли, проте сам будинок завдяки небайдужим людям почали відновлювати.

Підпал будинку Шабуніна

Батьківський будинок голови Центру протидії корупції Віталія Шабуніна невідомі підпалили в ніч на 23 липня.

Ніхто не постраждав тільки тому, що його там не було, а батьки встигли вибігти.

Поліція відкрила справу за статтею про умисне знищення або пошкодження майна (ч. 2, ст. 194 ККУ).

Фото: Віталій Шабунін