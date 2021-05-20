На трассе Н20 Мариуполь — Донецк 28 мая будет проходить спецсобытие Дорога домой. Продлится оно всего один час.

Акцентом в событии будет тема мира — то, что нас всех объединяет, дает нам надежду, совместное построение дома и развитие светлого будущего, начало создания современной, новой мифологии.

В рамках спецсобытия планируется выступление группы DakhaBrakha. Коллектив будет выступать на сцене, которую разместили слева под мостом. Также там разместят металлическую инсталляцию Древо жизни (высота — 8 метров верхней части и 6 метров нижней части, ширина — 4-6 метров, ориентировочный вес 500-600 кг). В проекте будут использоваться военные гильзы, как мелкие элементы (листья дерева). Инсталляция в виде дерева с корнями закреплена посреди моста таким образом, что верхняя часть располагается на поверхности, а нижняя — под мостом.

Кроме того, на поле будет развиваться парус из ткани, на который будет проецироваться видеоряд.







DakhaBrakha и металлическая инсталляция: возле Мариуполя проведут арт-перфоманс / 2 фотографии

Группа DakhaBrakha стала лауреатом YUNA

10-я юбилейная церемония награждения победителей Национальной музыкальной премии YUNA 2021 состоялась 12 мая в столичном Дворце Украина.

Украинская группа DakhaBrakha получила статуэтку премии YUNA в номинации Другой формат.