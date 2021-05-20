На трасі Н20 Маріуполь – Донецьк 28 травня проходитиме спец-подія Дорога додому. Триватиме вона лише одну годину.

Акцентом у події буде тема миру – те, що нас всіх об’єднує, дає нам надію, спільна побудова дому і розвитку світлого майбутнього, спільних мрій та початок творення сучасної, нової міфології.

В рамках спец-події планується виступ гурту DakhaBrakha. Колектив виступатиме на сцені, яку розмістили ліворуч під мостом. Також там розмістять металеву інсталяцію Дерево життя (висота – 8 метрів верхньої частини та 6 метрів нижньої частини, ширина – 4-6 метрів, орієнтовна вага 500-600 кг). У проекті використовуватимуться військові гільзи, як дрібні елементи (листя дерева). Інсталяція у вигляді дерева з корінням, закріплена посеред мосту у такий спосіб, що верхня частина розташовується на поверхні, а нижня – під мостом.

Крім того, на полі розвіюватиметься парус з тканини, на який проектуватиметься відео ряд.







DakhaBrakha і металева інсталяція: біля Маріуполя проведуть арт-перфоманс / 2 фотографии

Гурт DakhaBrakha стала лауреатом YUNA

10-та ювілейна церемонія нагородження переможців Національної музичної премії YUNA 2021 відбулася 12 травня у столичному Палаці Україна.

Український гурт DakhaBrakha отримав статуетку премії YUNA в номінації Інший формат.