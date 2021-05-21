Кулеба призывает Совет Европы сделать вклад в достижение целей Крымской платформы

Сейчас Украина готовит запускать инициативу Крымская платформа. Она призвана дать ответ на вызовы российской оккупации Крыма. Однако Совет Европы должен сделать свой вклад в достижение справедливых целей платформы.

Об этом сказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

По его словам, продолжающаяся агрессия РФ против Украины, систематическое невыполнение Москвой обязательных решений Евросуда по правам человека, отравления политических оппонентов и другие действия показали безрезультатность политики уступок в отношении России.

— Уступки РФ в 2019 году обосновывались необходимостью привлечения Москвы к диалогу для защиты прав человека, когда ПАСЕ вернула ее делегацию, — пояснил министр.

Однако, как добавил Кулеба, сейчас они совсем не кажутся результативными. Ведь российская агрессия продолжается и продолжает нарушать права человека.

Поэтому глава украинского МИД заявил, что Украина требует активного привлечения мониторинговых механизмов, в частности Комиссара Евросовета по правам человека в связи с ухудшением ситуации на оккупированных Россией украинских территориях.

Крымская платформа

26 февраля 2020 года президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о создании организационного комитета по подготовке и проведению 23 августа 2021 года саммита Крымской платформы.

Украина развивает эту площадку как ключевой внешнеполитический инструмент консолидации международных усилий, направленных на деоккупацию Крыма, а также защиту прав и интересов граждан Украины.

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