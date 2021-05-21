Кулеба закликає Раду Європи зробити внесок у досягнення цілей Кримської платформи

Наразі Україна готує запускати ініціативу Кримська платформа. Вона покликана дати відповідь на виклики російської окупації Криму. Однак Рада Європи повина зробити власний внесок у досягнення справедливих цілей платформи.

Про це сказав міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

За його словами, триваюча агресія РФ проти України, систематичне невиконання Москвою обов’язкових рішень Євросуду з прав людини, отруєння політичних опонентів та інші дії показали безрезультатність політики поступок щодо Росії.

– Поступки РФ у 2019 році обґрунтовувалися потребою залучення Москви до діалогу задля захисту прав людини, коли ПАРЄ повернула її делегацію, – пояснив міністр.

Однак, як додав Кулеба, зараз вони геть не видаються результативними. Адже російська агресія триває і продовжує порушувати права людини.

Тому глава українського МЗС заявив, що Україна вимагає активнішого залучення моніторингових механізмів, зокрема Комісара Євроради з прав людини у зв’язку з погіршенням ситуації на окупованих Росією українських територіях.

Кримська платформа

26 лютого 2020 року президент України Володимир Зеленський підписав указ про створення організаційного комітету з підготовки та проведення 23 серпня 2021 року саміту Кримської платформи.

Україна розвиває цей майданчик як ключовий зовнішньополітичний інструмент консолідації міжнародних зусиль, спрямованих на деокупацію Криму, а також захисту прав та інтересів громадян України.

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