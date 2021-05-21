Молдова открывает все пункты пропуска на границе с Украиной. Их откроют 24 мая в 8.00.

Об этом сообщили в пограничной полиции Молдовы.

— Будет восстановлено движение через все пограничные пункты на молдовском направлении как для пассажиров, так и для грузоперевозок, — сообщили в ведомстве.

Также за исключением одного пункта пропуска открываются КПП с Румынией.

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Отметим, с марта 2020 года из-за распространения Covid-19 Молдова приостановила работу нескольких КПП на границе с Украиной и Румынией.

Согласно данным Министерства иностранных дел Украины, для въезда в Молдову украинцы должны предоставить отрицательный результат ПЦР-теста, сделанный не позже, чем за 72 часа до пересечения границы. Въезжающие в страну без ПЦР-теста должны пройти 14-дневный карантин.

Covid-вакцинация в Молдове

В Молдове начали вакцинировать население от коронавируса 2 марта. Страна начала прививочную кампанию последней в Европе.

Прививки делают в Молдове вакциной от AstraZeneca.

Источник: Пограничная полиция Молдовы