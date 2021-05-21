Молдова відкриває всі пункти пропуску на кордоні з Україною. Їх відкриють 24 травня о 8.00.

Про це повідомили в прикордонній поліції Молдови.

– Буде відновлено рух через всі прикордонні пункти на молдовському напрямку як для пасажирів, так і для вантажоперевезень, – повідомили у відомстві.

Також за винятком одного пункту пропуску відкриваються КПП з Румунією.

Читайте Молдова запровадила надзвичайний стан до літа

Зазначимо, з березня 2020 року через поширення Covid-19 Молдова призупинила роботу кількох КПП на кордоні з Україною та Румунією.

Згідно з даними Міністерства закордонних справ України, для в’їзду в Молдову українці мають надати негативний результат ПЛР-тесту, зроблений не пізніше, ніж за 72 години до перетину кордону. Ті, хто в’їжджає в країну без ПЛР-тесту, повинні пройти 14-денний карантин.

Covid-вакцинація в Молдові

У Молдові почали вакцинувати населення від коронавірусу 2 березня. Країна почала прищепну кампанію останньою в Європі.

Щеплення у Молдові роблять вакциною від AstraZeneca.

Джерело: Прикордонна поліція Молдови