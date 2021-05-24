Новый министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко намерен сменить половину руководящего состава Минздрава.

После его назначения в ведомстве много чего изменится.

— В первую очередь, 50% руководящего состава, — отметил Виктор Ляшко.

Он также планирует сформировать сильный кадровый состав на уровне руководителей директоратов и руководителей экспертных групп.

По его словам, в министерстве также сформируют состав коллегии, которой до этого не было. В коллегию войдут представители Минздрава, Медзакупок, ведущие специалисты и семейные врачи.

Назначение Ляшко главой Минздрава

20 мая 2021 года Верховная Рада проголосовала за назначение Виктора Ляшко новым главой Минздрава.

Его кандидатуру поддержали 262 народных депутата.

Подробнее о смене руководства Минздрава и назначении Ляшко читайте на Фактах ICTV.

Источник: LB.ua