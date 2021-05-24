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Факты / Украина / Общество
Людмила Грубник |

Ляшко планирует изменить половину руководящего состава Минздрава

Виктор Ляшко

Новый министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко намерен сменить половину руководящего состава Минздрава.

После его назначения в ведомстве много чего изменится.

— В первую очередь, 50% руководящего состава, — отметил Виктор Ляшко.

Он также планирует сформировать сильный кадровый состав на уровне руководителей директоратов и руководителей экспертных групп.

По его словам, в министерстве также сформируют состав коллегии, которой до этого не было. В коллегию войдут представители Минздрава, Медзакупок, ведущие специалисты и семейные врачи.

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Назначение Ляшко главой Минздрава

20 мая 2021 года Верховная Рада проголосовала за назначение Виктора Ляшко новым главой Минздрава.

Его кандидатуру поддержали 262 народных депутата.

Подробнее о смене руководства Минздрава и назначении Ляшко читайте на Фактах ICTV.

Источник: LB.ua

Фото: УНИАН

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