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Факти / Україна / Суспільство
Людмила Грубник |

Ляшко планує змінити половину керівного складу МОЗ

Виктор Ляшко

Новий міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко має намір змінити половину керівного складу Міністерства охорони здоров’я.

Після його призначення у відомстві планується чимало змін.

– Першочергово, 50% керівного складу, – зазначив Віктор Ляшко.

Він також планує сформувати потужний кадровий склад на рівні керівників директоратів та керівників експертних груп.

За його словами, у міністерстві також сформують склад колегії, якої до цього не було. До колегії увійдуть представники Міністерства охорони здоров’я, Медзакупівель, провідні фахівці та сімейні лікарі.

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Призначення Ляшка очільником МОЗ

20 травня 2021 року Верховна Рада проголосувала за призначення Віктора Ляшка новим очільником МОЗ.

Його кандидатуру підтримало 262 народних депутати.

Детальніше про зміну керівництва МОЗ і призначення Ляшка читайте на Фактах ICTV.

Джерело: LB.ua

Фото: УНІАН

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