Новий міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко має намір змінити половину керівного складу Міністерства охорони здоров’я.

Після його призначення у відомстві планується чимало змін.

– Першочергово, 50% керівного складу, – зазначив Віктор Ляшко.

Він також планує сформувати потужний кадровий склад на рівні керівників директоратів та керівників експертних груп.

За його словами, у міністерстві також сформують склад колегії, якої до цього не було. До колегії увійдуть представники Міністерства охорони здоров’я, Медзакупівель, провідні фахівці та сімейні лікарі.

Призначення Ляшка очільником МОЗ

20 травня 2021 року Верховна Рада проголосувала за призначення Віктора Ляшка новим очільником МОЗ.

Його кандидатуру підтримало 262 народних депутати.

Детальніше про зміну керівництва МОЗ і призначення Ляшка читайте на Фактах ICTV.

Джерело: LB.ua