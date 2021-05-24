Нове шкільне меню представили в Україні

В Україні представили нове шкільне меню. З 1 вересня цього року школярі матимуть більш здорові й корисні страви в шкільних їдальнях.

Як повідомили в Міністерстві освіти та науки, меню містить 160 страв, які використовуватимуться в залежності від кратності харчування для кожного навчального закладу.

Нове 4-тижневе меню підготувала робоча група на чолі з шеф-кухарем Євгеном Клопотенком і командою проекту CultFood спільно з технологами, дієтологами та представниками МОЗ України.

– У меню шкільних їдалень з’являться традиційні українські страви, популярні страви різних кухонь світу, а також безглютенові позиції, буде збільшено кількість фруктів і м’яса в раціоні. У меню додаються покрокові рецепти та технічні карти, що значно полегшить роботу співробітників шкільних їдалень, – розповів Клопотенко.

За його словами, найголовніше те, що в меню для школярів дозволили спеції. Він упевнений, що це зробить смак їжі різноманітним. Водночас зменшили кількість шкідливих цукру, солі та жиру.

– Зменшили кількість жиру, цукру і солі. Тобто тепер в школах не будуть ганятися за калорійністю за допомогою неадекватної кількості масла і хліба, а їжа буде здоровою, – уточнив Клопотенко.

Ознайомитися з меню можна на сайті Міністерства охорони здоров’я.



























Здорове харчування зі 160 кухонь світу: в Україні представили нове шкільне меню / 7 фотографий

Водночас дітей буде заборонено годувати такими продуктами:

м’ясні та рибні продукти промислового і кулінарного виробництва, гриби;

продукти (особливо чіпси, сухарики) із вмістом солі понад 0,12 грама на 100 грамів готового продукту або з вмістом цукрів понад 10 грамів на 100 грамів готового продукту;

також заборонено продавати кондитерські вироби та солодкі зернові продукти, вироби з кремом, морозиво, харчові концентрати;

непастеризоване молоко і молочні продукти, виготовлені з непастеризованого молока;

непастеризовані соки, газовані напої та каву.

Перед реформою системи шкільного харчування Державна служба України з питань безпеки харчових продуктів і захисту споживачів провела 414 позапланових і 8 планових заходів державного контролю у сфері безпеки харчових продуктів. Перевірили 3966 постачальників і 466 операторів ринку, які постачають продукти для шкіл. Всі вони пройшли необхідну сертифікацію.

Нове шкільне меню

Уже сьогодні новим шкільним меню, коли діти самі вибирають страви, користуються понад 2 тис. навчальних закладів. У майбутньому планують охопити всі навчальні заклади.

Для цієї цілі уряд виділив 400 млн грн.

Фото: МОН, Liga.life