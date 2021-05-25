После открытия рынка земли в Украине ее стоимость вырастет минимум вдвое — Шмыгаль

После открытия рынка земли в Украине ее стоимость вырастет минимум вдвое в течение первых трех-пяти лет.

Об этом во время форума Украина 30. Земля сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

— Открытие рынка земли приведет к росту ее стоимости по меньшей мере вдвое в течение первых трех-пяти лет. Такие наши оценки и оценки экспертов, — отметил он.

В то же время премьер отметил, что запуск рынка земли будет выгодным не только для землевладельцев, но и для украинского бизнеса. По его словам, потенциал увеличения поступлений в местные бюджеты при условии эффективного управления землей составляет до 12 млрд грн.

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Рынок земли в Украине

Рынок земли в Украине заработает с 1 июля 2021 года. Но до 1 января 2024 года он будет действовать только для физических лиц. Они смогут покупать сельскохозяйственные земли с ограничением в 100 га в одни руки.

У юридических лиц появится право покупать землю в собственность только с 2024 года.

Иностранцы или юридические компании, учредителями или бенефициарами которых являются иностранцы, смогут иметь право собственности на землю только в случае одобрения этого на референдуме.