Після відкриття ринку землі в Україні її вартість зросте щонайменше вдвічі – Шмигаль

Після відкриття ринку землі в Україні її вартість зросте щонайменше вдвічі протягом перших трьох-п’яти років.

По це під час форуму Україна 30. Земля повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

– Відкриття ринку землі спричинить зростання її вартості щонайменше вдвічі протягом перших трьох-п’яти років. Такі наші оцінки і оцінки експертів, – зазначив він.

Водночас прем’єр наголосив, що запуск ринку землі буде вигідним не лише для землевласників, а й для українського бізнесу. За його словами, потенціал збільшення надходжень до місцевих бюджетів за умови ефективного управління землею становить до 12 млрд грн.

Читайте Зеленський підписав закон про передання сільгоспземель у власність громадам

Ринок землі в Україні

Ринок землі в Україні запрацює з 1 липня 2021 року. Але до 1 січня 2024 року він діятиме тільки для фізичних осіб. Вони зможуть купувати сільськогосподарські землі з обмеженням у 100 га в одні руки.

У юридичних осіб з’явиться право купувати землю у власність тільки з 2024 року.

Іноземці або юридичні компанії, засновниками або бенефіціарами яких є іноземці, зможуть мати право власності на землю лише у разі схвалення цього на референдумі.