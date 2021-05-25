Нардепы предлагают ввести до шести лет лишения свободы за похищение ребенка одним из его родителей.

Соответствующий законопроект № 5549 в Верховной Раде зарегистрировала группа народных депутатов.

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Он предусматривает внесение изменений в статью 146 УК Украины относительно усиления ответственности за похищение ребенка, находящегося на законных основаниях у одного из родителей, другим.

Инициировал создание законопроекта народный депутат от группы За будущее Дмитрий Лубенец.

Похищение детей родственниками

В январе 2021 на Черниговщине родственники похитили 6-летнюю девочку, которую взяли с собой на прогулку.

Через некоторое время они перестали выходить на связь с матерью девочки и та обратилась в полицию.

Через двое суток правоохранители разыскали девочку живой и здоровой на территории Киевской области, а родственникам-похитителям объявили подозрение по ч. 2 ст. 146, по которой им грозит до пяти лет ограничения или лишения свободы.