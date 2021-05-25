Нардепи пропонують запровадити до шести років позбавлення волі за викрадення дитини одним із її батьків.

Відповідний законопроект № 5549 у Верховній Раді зареєструвала група народних депутатів.

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Він передбачає внесення змін до статті 146 УК України щодо посилення відповідальності за викрадення дитини, яка перебуває на законних засадах у одного з батьків, іншим.

Ініціював створення законопроекту народний депутат від групи За майбутнє Дмитро Лубенець.

Викрадення дітей родичами

У січні 2021 року на Чернігівщині родичі викрали 6-річну дівчинку, яку взяли із собою на прогулянку.

Через деякий час вони перестали виходити на зв’язок з матір’ю дівчинки і та звернулась до поліції.

Через дві доби правоохоронці розшукали дівчинку живою і здоровою на території Київської області, а родичам-викрадачам оголосили підозру за ч. 2 ст. 146, за якою їм загрожує до п’яти років обмеження або позбавлення волі.