PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна / Суспільство
Софія Зінов'єва |

Шість років тюрми: покарання за викрадення дитини одним із батьків посилять

дитина

Нардепи пропонують запровадити до шести років позбавлення волі за викрадення дитини одним із її батьків.

Відповідний законопроект № 5549  у Верховній Раді зареєструвала група народних депутатів.

Читайте
Зеленський дозволив чоловікам брати декретну відпустку

Він передбачає внесення змін до статті 146 УК України щодо посилення відповідальності за викрадення дитини, яка перебуває на законних засадах у одного з батьків, іншим.

Ініціював створення законопроекту народний депутат від групи За майбутнє Дмитро Лубенець.

Викрадення дітей родичами

У січні 2021 року на Чернігівщині родичі викрали 6-річну дівчинку, яку взяли із собою на прогулянку.

Через деякий час вони перестали виходити на зв’язок з матір’ю дівчинки і та звернулась до поліції.

Через дві доби правоохоронці розшукали дівчинку живою і здоровою на території Київської області, а родичам-викрадачам оголосили підозру за ч. 2 ст. 146, за якою їм загрожує до п’яти років обмеження або позбавлення волі. 

Фото: Depositphotos

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка