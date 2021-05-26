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Факты / Украина / Общество
Людмила Грубник |

Шмыгаль уточнил сроки введения Covid-паспортов в Украине

паспорт вакцинації_ Covid-паспорт

Украина действует синхронно с ЕС в вопросе введения паспортов о вакцинации против коронавируса.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале 26 мая 2021 года, а также назвал ориентировочные сроки введения документа.

— Запуск наших цифровых сертификатов запланирован на начало июля, — отметил Денис Шмыгаль.

Кроме того, по его словам, Европейский Союз сейчас находится на финальной стадии утверждения паспорта.

Наличие документа будет необходимым условием для путешествий по Европе.

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Паспорта вакцинации против коронавируса

С начала года в мире продолжается дискуссия о необходимости введения паспортов вакцинации против коронавируса.

Сторонники говорили о возможности возродить туризм, их оппоненты — о нарушении прав человека.

Подробнее о введении паспортов вакцинации против коронавируса читайте на Фактах ICTV.

Источник: Денис Шмыгаль

Фото: Depositphotos

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