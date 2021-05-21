Covid-паспорт в ЕС поддержит экономику и граждан — Еврокомиссия

Все граждане ЕС смогут получить к началу лета цифровые сертификаты вакцинации против коронавируса. Накануне Еврокомиссия поддержала соответствующее соглашение.

Об этом заявил член Европейской комиссии по вопросам юстиции Дидье Рейндерс во время пресс-конференции в Брюсселе.

— Мы работали для того, чтобы европейским гражданам было проще передвигаться внутри Евросоюза при полной санитарной безопасности, — сказал он.

Также, как добавил Рейндерс, этот паспорт позволит поддержать сектора экономики, которые зависят от воли перемещения.

В частности, он объяснил, что начиная с 1 июля, в сертификаты будут вносить данные о вакцинации, отрицательном Covid-тесте и выздоровления после заболевания.

Covid-документ смогут получить граждане ЕС бесплатно в цифровом или бумажном формате.

По словам представителя ЕК, Еврокомиссия выделит дополнительно €100 млн странам для обеспечения доступных цен на проведение тестов.

Кроме того, он отметил, что государства не должны ограничивать поездки владельцев этих сертификатов, кроме случаев, когда такие меры необходимы для защиты общественного здравоохранения.

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Рейндерс добавил, что все государства ЕС должны быть готовы в июне к выдаче документов. Для этого Еврокомиссия выделила по €1 млн каждой стране.

Между тем срок действия сертификата еврокомиссар не назвал. Также он отметил, что даже человек при наличии только первой дозы вакцины, может получить документ, который является свидетельством статуса.

Вчера, 20 мая, в Еврокомиссии со второй попытки достигли соглашения о введении паспортов вакцинации от коронавируса.

В частности, как отметили в ЕС, это позволит начать ослабление карантина и восстановить туризм в странах.