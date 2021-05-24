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Факты / Украина / Общество
Анастасія Рогожінська |

Когда в Украине запустят паспорта вакцинации — Минцифры назвало дату

паспорт вакцинації

В Украине в 2021 году планируют запустить паспорта вакцинации против коронавируса с 1 июля. Введение этого документа будет происходить синхронно с соответствующими процессами в ЕС.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров во время традиционного совещания у президента Владимира Зеленского.

В частности, на совещании 24 мая глава государства поинтересовался процессом подготовки сертификатов вакцинации в стране.

На что Федоров ответил, что предварительно запланировано запустить их с 1 июля.

Таким образом внедрение документов хотят синхронизировать с Евросоюзом.

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Сертификат вакцинации

Накануне, 20 мая, в ЕС со второй попытки достигли соглашения о введении паспортов вакцинации от коронавируса.

В частности, как отметили в Еврокомиссии, это позволит начать ослабление карантина и восстановление туризма в странах-членах ЕС.

В сертификаты будут вносить данные о вакцинации, отрицательном Covid-тесте и выздоровлении после болезни.

Источник: Офис президента

Фото: Depositphotos

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