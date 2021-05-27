В Украину прилетели 109 украинцев из сектора Газа, их встретили в аэропорту Борисполь

Утром 27 мая 109 граждан Украины, которые изъявили желание выехать из сектора Газа, успешно вернулись на родину. Самолет с ними приземлился в Киеве в аэропорту Борисполь.

В то же время президент Владимир Зеленский поздравил успешное возвращение в Украину эвакуированных граждан.

Также, как сообщают в Офисе президента, вместе с украинцами эвакуировали 13 граждан Молдовы и четверо граждан Болгарии.

Украинский МИД и ряд дипломатов провели непростые переговоры с целью организации эвакуации украинцев из сектора Газа.

— В тесном сотрудничестве и координации государственные институты обеспечили безопасное возвращение украинцев домой. Именно так и должно действовать государство ради спасения своих граждан, — подчеркнул глава государства.

В частности, Украина одной из первых провела успешную международную гуманитарную операцию по эвакуации граждан из сектора Газа.

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Кроме того, Зеленский отметил, что украинцы всегда могут рассчитывать на помощь своей страны, хотя бы в какой ситуации они оказались.

Эвакуация из сектора Газа

Недавно в украинском МИД сообщили, что более 140 граждан Украины хотят вернуться на родину из сектора Газа.

Однако в министерстве объяснили, что сдерживали начало эвакуации из-за продолжения боевых действий и отсутствие гарантий безопасности для безопасного выезда украинцев.