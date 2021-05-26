Укрзализныця бесплатно поможет эвакуировать украинцев из сектора Газа

Укрзализныця поможет бесплатно доставить эвакуированных украинцев из сектора Газа домой.
Как сообщили в железнодорожной компании, они приобщаются к эвакуации более ста граждан Украины и членов их семей из сектора Газа.
Они сегодня прибывают специальным рейсом из Каира в международный аэропорт Борисполь.
Пассажиров соответствующего рейса будут доставлять двумя поездами Kyiv Boryspil Express до Центрального железнодорожного вокзала.
Кроме того, на вокзале, как отмечают в Укрзализныце, создадут комфортные условия для отдыха и ожидания.
Затем эвакуированных поездами доставят в их дома в разные уголки Украины.
В компании отмечают, что эти пассажиры не будут платить за проезд. А для возмещения стоимости проездных документов Укрзализныця получит компенсацию из резервного фонда госбюджета.
Эвакуация из сектора Газа
Накануне в МИД сообщили, что около 140 граждан Украины хотят вернуться на родину из сектора Газа.
Однако начало эвакуации сдерживали из-за продолжения боевых действий и отсутствия гарантий безопасности для безопасного выезда украинцев.