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Факты / Украина / Общество
Анастасія Рогожінська |

Укрзализныця бесплатно поможет эвакуировать украинцев из сектора Газа

Укрзалізниця

Укрзализныця поможет бесплатно доставить эвакуированных украинцев из сектора Газа домой.

Как сообщили в железнодорожной компании, они приобщаются к эвакуации более ста граждан Украины и членов их семей из сектора Газа.

Они сегодня прибывают специальным рейсом из Каира в международный аэропорт Борисполь.

Пассажиров соответствующего рейса будут доставлять двумя поездами Kyiv Boryspil Express до Центрального железнодорожного вокзала.

Кроме того, на вокзале, как отмечают в Укрзализныце, создадут комфортные условия для отдыха и ожидания.

Затем эвакуированных поездами доставят в их дома в разные уголки Украины.

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В компании отмечают, что эти пассажиры не будут платить за проезд. А для возмещения стоимости проездных документов Укрзализныця получит компенсацию из резервного фонда госбюджета.

Эвакуация из сектора Газа

Накануне в МИД сообщили, что около 140 граждан Украины хотят вернуться на родину из сектора Газа.

Однако начало эвакуации сдерживали из-за продолжения боевых действий и отсутствия гарантий безопасности для безопасного выезда украинцев.

Источник: Укрзализныця

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