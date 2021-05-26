Укрзализныця бесплатно поможет эвакуировать украинцев из сектора Газа

Укрзализныця поможет бесплатно доставить эвакуированных украинцев из сектора Газа домой.

Как сообщили в железнодорожной компании, они приобщаются к эвакуации более ста граждан Украины и членов их семей из сектора Газа.

Они сегодня прибывают специальным рейсом из Каира в международный аэропорт Борисполь.

Пассажиров соответствующего рейса будут доставлять двумя поездами Kyiv Boryspil Express до Центрального железнодорожного вокзала.

Кроме того, на вокзале, как отмечают в Укрзализныце, создадут комфортные условия для отдыха и ожидания.

Затем эвакуированных поездами доставят в их дома в разные уголки Украины.

В компании отмечают, что эти пассажиры не будут платить за проезд. А для возмещения стоимости проездных документов Укрзализныця получит компенсацию из резервного фонда госбюджета.

Эвакуация из сектора Газа

Накануне в МИД сообщили, что около 140 граждан Украины хотят вернуться на родину из сектора Газа.

Однако начало эвакуации сдерживали из-за продолжения боевых действий и отсутствия гарантий безопасности для безопасного выезда украинцев.