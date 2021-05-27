До України прилетіли 109 українців із сектора Гази, їх зустріли в аеропорту Бориспіль

Вранці 27 травня 109 громадян України, які виявили бажання виїхати із сектора Гази, успішно повернулися на батьківщину. Літак з ними приземлився у Києві в аеропорту Бориспіль.

Водночас президент Володимир Зеленський привітав успішне повернення в Україну евакуйованих громадян.

Також, як повідомляють в Офісі президента, разом із українцями евакуйовали 13 громадян Молдови та четверо громадян Болгарії.

Українське МЗС та низка дипломатів провели непрості переговори з метою організації евакуації українців із сектора Гази.

– У тісній співпраці та координації державні інституції забезпечили безпечне повернення українців додому. Саме так і має діяти держава задля порятунку своїх громадян, – наголосив глава держави.

Зокрема, Україна однією з перших провела успішну міжнародну гуманітарну операцію з евакуації громадян із сектора Гази.

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Окрім того, Зеленський наголосив, що українці завжди можуть розраховувати на допомогу своєї країни, хоч би в якій ситуації вони опинилися.

Евакуація із сектора Гази

Нещодавно в українському МЗС повідомили, що понад 140 громадян України бажають повернутися до батьківщини із сектора Гази.

Однак у міністерстві пояснили, що стримували початок евакуації через продовження бойових дій та відсутність гарантій безпеки для безпечного виїзду українців.