Станом на сьогодні близько 140 громадян України бажають повернутися до батьківщини із сектора Гази.

Про це повідомив речник міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко у коментарі одному українському виданню.

– Наразі майже 140 українців виявили бажання повернутися до України. Переважно це жінки та діти, які мешкають у секторі Гази, – сказав він.

За словами речника, є ще звернення і від кількох урядів іноземних країн вивезти і їхніх громадян.

Водночас Ніколенко пояснив, що початок евакуації стримували до цього часу через продовження бойових дій та відсутність гарантій безпеки для безпечного виїзду українців.

Як наголосив Ніколенко, що після досягнення домовленості між Ізраїлем та палестинським рухом ХАМАС щодо припинення вогню, сподіваються розпочати повернення українців із зони конфлікту вже найближчим часом.

Водночас він назвав ключовий фактор, який і надалі залишатиметься на тій території – це безпека.

За його словами, зараз важливо, щоб наші громадяни чітко дотримувалися інструкцій посольства України в Ізраїлі щодо логістичних питань і звертали увагу лише на офіційні повідомлення.

Загострення на Близькому Сході

Понад тиждень тривало загострення конфлікту між Ізраїлем і Палестиною.

Протягом цього часу Ізраїль і сектор Гази випустили в бік один одного тисячі ракет.

Протистояння між країнами Близького Сходу почалося із сутичок, які спалахнули, коли ізраїльська влада вирішила виселити кілька палестинських сімей з району Шейх-Джарра у Східному Єрусалимі, який є спірною територією.

Також вплинуло на загострення ситуації і рішення міської влади не допустити мусульман на Храмову гору під час ходи в День Єрусалима, який відзначали 10 травня.