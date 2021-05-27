Украина — одна из первых стран, которая провела успешную международную гуманитарную операцию по эвакуации граждан из сектора Газа.

Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на своей странице в социальной сети Facebook.

Кулеба отметил, что за этим стоит тяжелая работа посольств Украины в Израиле и Египте, переговоры с египетскими дипломатами и спецслужбами, два переноса даты эвакуации из-за отсутствия безопасности условий, неожиданная длинная ночная остановка колонны уже в Египте из-за появления безопасностной угрозы.

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Однако даже изнурительная дорога в Каир через несколько десятков блок-постов на Синае, поломка самолета при посадке, а также сам перелет не смогли помешать эвакуировать наших граждан из региона.

По словам Кулебы, хотелось ускорить этот процесс, однако ситуация в секторе Газа постоянно менялась. В то же время политик благодарен за выдержку и сотрудничество посольств.

Украинцы в секторе Газа

Утром 27 мая 109 украинцев эвакуировали из сектора Газа, граждане благополучно вернулись на родину — их встретили в аэропорту Борисполь.

В то же время с украинцами эвакуировали также 13 граждан Молдовы и четырех граждан Болгарии. Кулеба отметил, что гордится командой, которая провела успешную эвакуацию людей из этого региона.