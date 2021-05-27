PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Украина / Общество
Юлія Захарченко |

Тяжелая работа и поломка самолета: Кулеба рассказал об эвакуации украинцев из сектора Газа

Дмитрий Кулеба

Украина — одна из первых стран, которая провела успешную международную гуманитарную операцию по эвакуации граждан из сектора Газа.

Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на своей странице в социальной сети Facebook.

Кулеба отметил, что за этим стоит тяжелая работа посольств Украины в Израиле и Египте, переговоры с египетскими дипломатами и спецслужбами, два переноса даты эвакуации из-за отсутствия безопасности условий, неожиданная длинная ночная остановка колонны уже в Египте из-за появления безопасностной угрозы.

Читайте
В сектор Газа направили первые партии гуманитарной помощи

Однако даже изнурительная дорога в Каир через несколько десятков блок-постов на Синае, поломка самолета при посадке, а также сам перелет не смогли помешать эвакуировать наших граждан из региона.

По словам Кулебы, хотелось ускорить этот процесс, однако ситуация в секторе Газа постоянно менялась. В то же время политик благодарен за выдержку и сотрудничество посольств.

Украинцы в секторе Газа

Утром 27 мая 109 украинцев эвакуировали из сектора Газа, граждане благополучно вернулись на родину — их встретили в аэропорту Борисполь.

В то же время с украинцами эвакуировали также 13 граждан Молдовы и четырех граждан Болгарии. Кулеба отметил, что гордится командой, которая провела успешную эвакуацию людей из этого региона.

Фото: УНИАН

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка