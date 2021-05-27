Україна – одна з перших держав, яка провела успішну міжнародну гуманітарну операцію з евакуації громадян із сектора Гази.
Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.
Кулеба зазначив, що за цим стоїть важка робота посольств України в Ізраїлі та Єгипті, перемовини з єгипетськими дипломатами та спецслужбами, два перенесення дати евакуації через відсутність безпекових умов, неочікувана довга нічна зупинка колони вже в Єгипті через появу безпекової загрози.
Проте навіть виснажлива дорога до Каїра через декілька десятків блок-постів на Синаї, поломка літака при посадці, а також сам переліт не змогли перешкодити евакуювати наших громадян з регіону.
За словами Кулеби, хотілося пришвидшити цей процес, однак ситуація у секторі Гази постійно змінювалася. Водночас політик вдячний за витримку та співпрацю посольств.
Українці у секторі Гази
Вранці 27 травня 109 українців евакуювали з сектора Гази, громадяни успішно повернулися на батьківщину – їх зустріли в аеропорту Бориспіль.
Водночас з українцями евакуювали також 13 громадян Молдови та чотирьох громадян Болгарії. Кулеба зазначив, що пишається командою, яка провела успішну евакуацію людей з цього регіону.