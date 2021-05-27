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Факти / Україна / Суспільство
Юлія Захарченко |

Важка робота та поломка літака: Кулеба розповів про евакуацію українців з сектора Гази

Дмитрий Кулеба

Україна – одна з перших держав, яка провела успішну міжнародну гуманітарну операцію з евакуації громадян із сектора Гази.

Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

Кулеба зазначив, що за цим стоїть важка робота посольств України в Ізраїлі та Єгипті, перемовини з єгипетськими дипломатами та спецслужбами, два перенесення дати евакуації через відсутність безпекових умов, неочікувана довга нічна зупинка колони вже в Єгипті через появу безпекової загрози.

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Проте навіть виснажлива дорога до Каїра через декілька десятків блок-постів на Синаї, поломка літака при посадці, а також сам переліт не змогли перешкодити евакуювати наших громадян з регіону.

За словами Кулеби, хотілося пришвидшити цей процес, однак ситуація у секторі Гази постійно змінювалася. Водночас політик вдячний за витримку та співпрацю посольств.

Українці у секторі Гази

Вранці 27 травня 109 українців евакуювали з сектора Гази, громадяни успішно повернулися на батьківщину – їх зустріли в аеропорту Бориспіль.

Водночас з українцями евакуювали також 13 громадян Молдови та чотирьох громадян Болгарії. Кулеба зазначив, що пишається командою, яка провела успішну евакуацію людей з цього регіону.

Фото: УНІАН

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