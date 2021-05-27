Вибухівку не виявили: Окружний адміністративний суд у Києві відновив роботу

Вранці 27 травня Окружний адміністративний суд міста Києва продовжив роботу у звичайному режимі.

26 травня надійшло повідомлення про замінування державної установи, яка розташована у столиці.

Спеціалісти з вибухотехнічної служби провели всі потрібні заходи, проте вибухівку не виявили.

Водночас вчора скасували розгляд деяких судових справ через повідомлення про замінування будівлі.

Замінування київського суду

Вчора у Києві надійшло повідомлення про замінування Окружного адміністративного суду.

Через це розгляд судових справ перенесли, про перенесені дати пообіцяли повідомили згодом. Проте ніякої вибухової техніки у будівлі ОАС спеціалісти у Києві не виявили.

Джерело: Окружний адміністративний суд Києва

Фото: Окружний адміністративний суд Києва