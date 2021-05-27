Вибухівку не виявили: Окружний адміністративний суд у Києві відновив роботу

Вранці 27 травня Окружний адміністративний суд міста Києва продовжив роботу у звичайному режимі.
26 травня надійшло повідомлення про замінування державної установи, яка розташована у столиці.
Спеціалісти з вибухотехнічної служби провели всі потрібні заходи, проте вибухівку не виявили.
Водночас вчора скасували розгляд деяких судових справ через повідомлення про замінування будівлі.
Замінування київського суду
Вчора у Києві надійшло повідомлення про замінування Окружного адміністративного суду.
Через це розгляд судових справ перенесли, про перенесені дати пообіцяли повідомили згодом. Проте ніякої вибухової техніки у будівлі ОАС спеціалісти у Києві не виявили.
Джерело: Окружний адміністративний суд Києва