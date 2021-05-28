Пакет малыша: 84% бюджетных денег на закупки потратили непрозрачно

В течение последних трех лет на закупки “пакетов малыша” нерационально потратили более 129 млн грн из госбюджета.

Об этом сообщается в отчете Счетной палаты.

Так, “пакеты малыша” в Украине было решено закупать под видом проектов международной технической помощи.

Как выяснилось, этой помощи фактически не было, однако услуги международного посредника оплачивались за счет бюджета Украины.

В отчете также сообщили, что в течение 2018-2021 годов на проект было выделено 2,5 млрд гривен.

Их потратили на 587 тыс. “бэби-боксов” и выплаты денежных компенсаций родителям 83 тысяч малышей, которые не получили материальную помощь.

В целом, по данным Счетной палаты, 84% из выделенных денег (2,1 миллиарда гривен) использовали без прозрачной системы закупки и неконкурентный способ.

Пакет малыша

Программа Пакет малыша — это большой набор для ухода за новорожденным, который родителям выдают в роддоме.

Стоимость и наполнение набора менялись в течение трех лет.

Сейчас стоимость пакета малыша — это три прожиточных минимума для детей до 6 лет, то есть 5 763 гривны.

Источник: Счетная палата